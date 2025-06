Hailey Bieber é vista sem aliança em Nova York

Hailey Bieber, 28, aumentou os rumores de divórcio de Justin Bieber, 31, ao ser vista em Nova York sem sua aliança.

O que aconteceu

Ela foi flagrada sem o anel em duas ocasiões diferentes. O jornal The Sun afirma que ela foi sem aliança aos restaurantes The Commerce Inn e Chez Fifi — neste último, estava acompanhada das amigas Camila Morrone e Suki Waterhouse.

Segundo o jornal, ela fez questão de mostrar o dedo anelar sem aliança. Na visita ao The Commerce Inn, Hailey saiu do carro com a mão esquerda erguida na altura do peito. Depois, no Chez Fifi, usou a mão esquerda para arrumar o cabelo e depois a deixou à mostra na altura do quadril.