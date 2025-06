Filha de cantor do Pagunça morre após ser encontrada desacordada em piscina

Maria Faria, filha do cantor Guga Fraga, vocalista da banda Pagunça, morreu ontem, aos 10 anos, após ser encontrada desacordada dentro de uma piscina.

O que aconteceu

Ela morava com a família em um condomínio residencial em Gravatá, no agreste de Pernambuco. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do estado.