Fila para Drauzio e mais: último sábado da Bienal tem corredores lotados

Ainda hoje, às 19h, o autor norte-americano G.T. Karber encerra o dia com uma experiência interativa baseada em sua série de mistérios "Murdle".

Encerramento

Último dia da Bienal, amanhã, será marcado por uma homenagem à Conceição Evaristo, às 19h, no palco Apoteose. Celebração será realizada por criadores de conteúdo que representam o BookTok — segundo TikTok, comunidade global já produziu 60 milhões de vídeos.

Entre as participantes estão Pétala e Isa Souza, do @afrofuturos. Inspiradas por Conceição Evaristo e outros nomes, elas acreditam no BookTok como ferramenta para aproximar jovens da literatura.

"A comunidade do @afrofuturas na internet é uma galera jovem mais velha. Pra manter nossa conexão com ela, a gente sabe que precisa falar abertamente sobre os assuntos que muitas vezes essas pessoas não têm com quem conversar. É nesse ponto que a literatura pode criar janelas e pontes pra juntar uma coletividade capaz de produzir comunidade e a gente usa isso em vídeo de diálogos abertos pra chamar mais pessoas pra perto dos livros", contam a Splash.

Programação ainda tem o casal Gabriel Dearo e Manu Digilio, autores da série "Aventuras de Mike", no quadro Curto-Circuito, às 11h. Às 13h, o mangaká japonês Nagabe participa de um bate-papo sobre sua obra "A Menina do Outro Lado", e às 17h, a canadense Brynne Weaver, autora da trilogia "Morrendo de Amor", encerra o Palco Apoteose com uma conversa sobre os limites emocionais do dark romance.