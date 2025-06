Ex-modelo que virou freira diz ter feito voto de castidade e pobreza

A freira Kamila Cardoso, conhecida como Irmã Eva, de 21 anos, revelou ter feito votos de castidade, pobreza e obediência para poder ser ordenada freira.

O que aconteceu

Irmã Eva explicou que os votos "são juramentos" perante Deus e que ditam como as freiras devem se comportar. "Nossos votos de castidade, pobreza e obediência são juramentos, ditam o que a gente vai viver", declarou durante participação no podcast Inteligência Ltda.

Apesar do voto de castidade, ela admitiu que já teve relacionamentos amorosos, mas garante que isso é passado. "Eu era uma pessoa do mundo, uma jovem normal, queria conhecer o mundo, tive um namoro, beijo aqui, outro acolá. Não quero mais saber do mundo, dos encantos que o mundo tem, coloco Deus e Nossa Senhora em primeiro lugar. Eu escolhi Deus".