Ator de 'A Viagem' marcou gerações como dublador de Wolverine

Na novela que está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Bardavid atuou como o promotor do julgamento de Alexandre (Guilherme Fontes). "O julgamento do Alexandre é tão atemporal que até o Wolverine atua no júri dele. Saudoso Isaac Bardavid, que homem maravilhoso", escreveu um fã no X (antigo Twitter) ao assistir à participação do ator em "A Viagem".

Além das novelas, Isaac fez sucesso nas dublagens. Sendo um dos pioneiros no ramo, ele colecionou mais de uma centena de vozes que povoam as lembranças do público.

Seu trabalho mais conhecido é como a voz de Wolverine, super-herói dos X-men. Além disso, Isaac também dublou o vilão Esqueleto, do desenho He-Man; o terrível Freddy Krueger, na franquia de filmes de terror "A Hora do Pesadelo"; o Tio Fester, dos filmes A Família Addams; e o Tigrão, do Ursinho Pooh.

O artista morreu em 2022, aos 90 anos, em consequência de problemas respiratórios. Na ocasião, Isaac recebeu uma homenagem de Hugh Jackman, ator que viveu Wolverine nos filmes 'X-men'. "Isaac Bardavid. Que lenda. Que vida e legado. Que voz! Descanse em paz, meu amigo", escreveu o ator australiano nas redes sociais.