Francisco Cuoco é velado hoje em São Paulo; cerimônia é aberta ao público

Diogo, um dos filhos do ator, chegou no local por volta das 7h30. Além dele, Francisco Cuoco deixa dois filhos: Rodrigo e Tatiana.

Diogo, filho do ator Francisco Cuoco Imagem: Edu Araujo/Agnews

Netos de Francisco Cuoco mandam coroa de flores no velório do ator Imagem: Edu Araujo/ Agnews

O enterro será fechado para a família. As informações foram dadas pela assessoria do ator.

Artista estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.