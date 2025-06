Thaila Ayala e Maria Flor relatam dificuldade na vida sexual após filhos

Thaila Ayala, 39, e Maria Flor, 41, relataram dificuldades na retomada do sexo após o parto, e destacaram a importância de que os maridos entendam e respeitem o tempo da mulher.

O que aconteceu

Maria Flor afirmou que, para ela, "a volta do sexo [no pós-parto foi] bem complicada". "Sobretudo porque eu tive cesárea. Eu fiquei angustiada porque é uma operação gigante, você fica meio 'tô muito operada'... E tem que amamentar, pegar, cuidar do bebê, dói, você tem medo dos pontos... Então a gente demorou para voltar a transar", declarou no podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila e Julia Faria.

A atriz explicou que demorou cerca de três meses para voltar a falar com o marido, Emanuel Aragão, sobre sexo. "Chegou uma hora que a gente [conversou] 'e aí, como vai fazer?'. E a gente tentou, mas a gente demorou uns três meses para começar a falar sobre isso e às vezes o homem não consegue entender o que a mulher está passando".