Mistérios e traumas? O que fez Larissa Manoela voltar às novelas da Globo

O convite irrecusável de Walcyr Carrasco e Amora Mautner foi muito especial, veio no momento em que eu queria voltar a fazer novela. E eu amo novela de época. O Walcyr descreve Estela como uma heroína e disse que ela foi escrita para mim. Fiquei muito feliz, não poderia ser melhor.

Larissa Manoela

Essa volta à Globo não se dá mais sob contrato fixo, como em fases anteriores de sua carreira. Agora, Larissa Manoela trabalha por obra, refletindo uma nova fase na vida da atriz. "A cada momento que eu vejo os desafios chegando na dramaturgia, nesse meu vício de poder interpretar, eu vejo o quanto isso também agrega na minha vida como Larissa, pessoa física. Acho isso muito especial, então é algo muito transformador da nossa profissão."

Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Mistérios, traumas e gatilhos

Na trama, Larissa interpreta Estela, uma jovem estudante de enfermagem marcada por perdas e desafios. A personagem vive com a avó Aurora (Lu Grimaldi) e cuida da irmã Anabela (Isabelly Carvalho), enquanto tenta realizar o sonho de se formar enfermeira.

Estela é a última pessoa a conversar com Maria (Bianca Bin) em seu leito de morte, que lhe faz um pedido: entregar ao marido um camafeu com uma foto da família. A jovem vai fazer de tudo para cumprir o combinado com a paciente, e o encontro com Celso (Rainer Cadete) promete mudar sua vida, que é cheia de mistérios.