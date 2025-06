'Muitos altos e baixos': o processo de Mariana Rios até anúncio de gravidez

A trombofilia é uma condição que aumenta a tendência de geração de coágulos sanguíneos no corpo e, consequentemente, o risco de trombose. A trombofilia adquirida, caso de Mariana, é uma condição que surge durante a vida como consequência de uma condição médica ou de fatores externos, por exemplo.

Impacto emocional

Artista estava tentando engravidar há dois anos, através da FIV (Fertilização In Vitro), e começou a dividir a jornada com o público neste ano. "Eu comecei a me sentir mal em não contar. Inventava que não pensava nisso porque estava trabalhando muito. Escondia a minha barriga inchada por causa das injeções de hormônio", disse em entrevista à Marie Claire.

Estou imersa no desejo de me tornar mãe, de engravidar. Lá atrás, quando eu decidi olhar para esse ponto com mais carinho, eu tinha certeza absoluta de que essa jornada seria um pouco mais simples. Mariana, ao Basta Sentir Maternidade

Atriz falou sobre o impacto emocional durante o processo. "O emocional pesa mais. São muitos altos e baixos, muitas mudanças, cada hora é uma notícia diferente. É um teste de paciência, resiliência e ansiedade. Se você não estiver com o emocional em dia, você pira".