Lima Duarte lamenta morte de Francisco Cuoco: 'Estou a caminho também'

O ator lembrou que atuou por diversas vezes ao lado do amigo. "Esse é o Francisco Cuoco, que Deus o tenha, mas que Deus o tenha no melhor que Deus tem, para hospedar os amigos. Eu sei que é lá que você vai viver. Adeus, Chico".

O corpo do ator Francisco Cuoco, que morreu ontem, aos 91 anos, foi velado hoje em São Paulo, em uma cerimônia aberta aos fãs e a família. A cerimônia aconteceu das 7h às 15h.

Local tinha ambientes separados para a família e para o público. O caixão foi mantido aberto e rodeado de coroas de flores — uma delas enviada pela Rede Globo, onde o ator trabalhava desde os anos 70.

Os três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana Cuoco, do ator estiveram presentes no velório. Em determinado momento, Rodrigo se aproximou do caixão, foi abraçado por familiares e puxou uma salva de palmas para o pai.

A atriz Aldine Miller também prestou suas homenagens. "Ele era meu crush. Ficava tímida quando chegava perto dele. Um dos maiores galãs da televisão, junto com Tarcísio Meira", relembrou em conversa com a imprensa. Os dois trabalharam juntos na novela "O Salvador da Pátria".