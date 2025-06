Musa do conteúdo adulto diz que já transou com 3.000: 'Alguns famosos'

A influencer Gisa Custolli diz já ter transado com mais de 3.000 homens e pretende lançar um livro com suas aventuras.

O que aconteceu

Ela diz que já ficou com famosos. "Muitos ninguém acreditaria. Eles têm desejo não só por mim, para ter essa experiência com um casal, porque meu marido sempre assiste tudo. Na maioria das vezes ele grava também. Já sai até com global, com famoso de reality show, com modelos... a lista é grande [risos]".

Influenciadora assinou um contrato com o marido que prevê traições semanais e até uma multa de R$ 40 mil. Yuri Ottoline, marido de Gisa, quer obter o recorde de "maior corno do Brasil". Segundo o contrato, ele precisa aprovar os parceiros da esposa.