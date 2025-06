Influenciadora faz cirurgia íntima para aumentar sensibilidade sexual

A criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto, 32, passou por uma cirurgia íntima conhecida como "clitoroplastia de exposição".

O que aconteceu

Procedimento foi realizado no dia 14 de junho, mas só foi divulgado hoje. "Quis entender exatamente como funcionava e decidi fazer por mim, pela minha relação com meu corpo e com o prazer", explicou a moça, em comunicado enviado à imprensa.

Cirurgia durou cerca de 40 minutos. "Estou me cuidando, seguindo as recomendações médicas, e já sinto uma conexão diferente com meu corpo. É uma experiência íntima e libertadora."