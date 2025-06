Guilherme Fontes mostra situação de dedo após picada de cobra em casa

Guilherme Fontes, 58, atualizou os fãs sobre o estado de saúde, hoje, dias após ser picado por uma jararaca. O artista está no ar com a reprise de "A Viagem" (Globo).

O que aconteceu

Ator mostrou como está o dedo após o susto. "Tô acostumando aqui com esse dedo. Não estou sentindo nada. De um modo geral, doeu só na hora, um inchaço. Quinto dia de anti-inflamatório, mais dois [dias] de antibiótico. Que venham as próximas jararacas", disse o ator.

Fontes foi picado pela cobra em casa, no início desta semana. O imóvel está localizado no alto da Gávea, ao lado da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.