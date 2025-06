'Guerreiros do Sol': 'Brasil não vai deixar de ser o país das novelas'

Vitor Búrigo diz que o reconhecimento é "mais do que justo". "O Prêmio Grande Otelo encerra com chave de ouro esse ciclo de 'Ainda Estou Aqui', que começou há um ano, lá no Festival de Veneza", diz.

Anteriormente, a organização do Grande Otelo afirmou que o filme seria inelegível —o que repercutiu negativamente e a fez mudar de ideia. Flavia Guerra diz entender a decisão inicial da Academia, uma vez que o filme já teve uma repercussão externa exorbitante, mas afirma que a ausência do longa deixaria uma "lacuna" na história da premiação.

Ainda assim, "Ainda Estou Aqui" enfrenta uma concorrência forte de filmes nacionais, diz a jornalista. Dentre os destaques estão "Baby", "Oeste Outra Vez", "Malu" e "Motel Destino". "Esses não são filmes esquecíveis. São grandes filmes que marcaram, sejam por bilheteria ou por emocionar publico e crítica", avalia Vitor Búrigo.

'Ainda Estou Aqui' vem com esse peso do Oscar, do Globo de Ouro e da temporada de premiações. Mas será uma escolha bem difícil em varias categorias. Vitor Búrigo

'A Melhor Mãe do Mundo' vale o 'hype'

Grande vencedor do festival Cine PE, "A Melhor Mãe do Mundo" é carismático, visceral e merecidamente reconhecido, avalia Vitor Búrigo. Para o jornalista, o filme de Anna Muylaerte que estreia em 7 de agosto conta com uma "entrega maravilhosa" da atriz Shirley Cruz, que interpreta uma catadora de recicláveis fugindo dos abusos do marido.