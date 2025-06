Giovanna Lancellotti ganha festa de despedida de solteira

Giovana Lancellotti, 32, ganhou uma despedida de solteira surpresa ontem com a presença de amigos famosos.

O que aconteceu

A atriz se casa amanhã com Gabriel David, 31, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. O casamento será celebrado com uma cerimônia religiosa no Cristo Redentor.

Ontem, Giovanna recebeu famosos como Fernanda Paes Leme e Agatha Moreira para a festa "Gi's Last Rodeo" (O Último Rodeio da Gi). A festa surpresa foi organizada pelos amigos mais próximos da atriz, com decoração rosa e até mesmo um touro mecânico.