Namoro com 'novinha' e acolhimento da ex marcaram vida amorosa de Cuoco

O ator ficou solteiro em 1964 e tão logo casou-se com Gina Rodrigues. A relação rendeu o nascimento dos filhos Tatiana, Rodrigo e Diogo e durou até meados de 1984.

Entre os anos 1990 e 2000, Cuoco viveu alguns relacionamentos com as jovens Luciana Lago e Marcela Penteado. Nenhum deles, no entanto, vingou para uma nova vida a dois.

Francisco Cuoco com Marcela Penteado Imagem: Cristina Granato/ Divulgação

Quase 14 anos depois, o artista assumiu o relacionamento com a estilista Thaís Almeida. Na época, a relação virou tema de polêmica, por ela ser 53 anos mais nova.

Houve um estranhamento no início, mas hoje todos aceitam bem.

Thaís Almeida, em entrevista ao jornal EXTRA, em 2023

Já o ator, em entrevista à Contigo, em 2014, declarou curtir "novinhas". " Gosto dessa juventude exuberante", disse ele, sobre a estilista.