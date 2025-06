Filho de político e herdeiro bilionário: quem é o namorado de Mariana Rios

Mariana Rios, 39, está grávida do primeiro filho com João Luiz Diniz D'Avila, 29. Conhecido como Juca Diniz, o namorado da atriz pertence a uma das famílias mais ricas do país, com presença marcada no setor empresarial e político.

Quem é o pai do filho de Mariana Rios?

Economista formado pela Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. Ele também é atleta de triathlon e já se envolveu amorosamente com a modelo Isabella Particelli.

Filho de político. O namorado de Mariana Rios é filho de Luiz Felipe D'Avila, que foi o candidato do Novo à Presidência da República em 2022, e da empresária Ana Maria Diniz.