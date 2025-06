Como Robô-Assassino, Alexander Skarsgård enfrentou calor e 'emergências'

Alexander Skarsgård, 48, é conhecido por diversos personagens diferentes em sua carreira: do vampiro Eric Northman de "True Blood", ao abusivo Perry Wright de "Big Little Lies", o ator sueco está acostumado com versatilidade. Agora, com "Diário de um Robô-Assassino", série disponível na Apple TV+, Skarsgård dá vida a Murderbot, um robô com consciência que, entre trabalhar para uma equipe intergaláctica e assistir a seriados, se torna cada vez mais humano.

Em entrevista exclusiva a Splash, o ator sueco revelou os bastidores de sua atuação que, segundo conta, enfrentou um obstáculo: o traje do personagem.