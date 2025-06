Cinegrafista armado persegue suspeito em afiliada do SBT: 'Tá maquinado?'

O programa Alô Juca, da TV Aratu (afiliada do SBT), exibiu ao vivo uma perseguição a um suspeito de tentativa de assalto na BR-324, em Salvador, na Bahia, com direito a participação do cinegrafista armado.

O que aconteceu

Na edição desta quinta-feira (19), a equipe de reportagem do jornalístico flagrou uma mulher assustada, relatando ter sido alvo de tentativa de assalto. O câmera conseguiu encontrar o acusado pela vítima fugindo nas intermediações da BR-324, em Salvador, e mostrou seus passos ao vivo na TV Aratu.

Dessa forma, o apresentador Marcelo Castro pediu para equipe e populares acionarem a polícia para registrar a ocorrência. Ele também acionou seu motolink, chamado Gessé, para perseguir e não perder o suspeito de vista.