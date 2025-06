Caçula de Francisco Cuoco fala sobre últimos momentos em vida do ator

Diogo também agradeceu o apoio que a família tem recebido desde que a morte de Cuoco foi confirmada. "A gente tem recebido inúmeras demonstrações de carinho, declarações lindas de colegas e fãs".

Gostaríamos de dizer que estamos, naturalmente, tristes, consternados, mas que a gente está em paz. O meu pai fez a passagem muito tranquilo, muito sereno. Diogo Cuoco

Nos bastidores

Diogo fez questão de reforçar que o ator tinha a mesma personalidade que mostrava frente as câmeras. "Ele era exatamente a mesma pessoa. Extremamente humilde, uma pessoa generosa, bondosa. O convívio com ele era fantástico".

A gente tem visto muitas pessoas dizendo isso de forma reiterada. Era uma característica dele, de fato. Então, a gente tem certeza que isso permanece em nós, permanece vivo na família, nos filhos, nos netos, nos fãs. Queria agradecer bastante o trabalho e o carinho da imprensa. Diogo Cuoco

Velório

O corpo do ator Francisco Cuoco, que morreu ontem, aos 91 anos, está sendo velado hoje em São Paulo, em uma cerimônia aberta aos fãs e a família. Os fãs podem prestar homenagens de 7h às 15h no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, 376, no Bela Vista, em São Paulo.