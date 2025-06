Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 20 a 28/6

Filipa se irrita com Jaques, que alerta Abel sobre o novo trabalho da mulher. Rosa diz a Abel que precisa se certificar de que Jaques não venderá sua empresa. Rosa inicia sua lista de afazeres após o diagnóstico, e Abel pede ajuda a Ricardo. Abel desconfia de Ricardo e pede que Samuel denuncie Vanderson. Yuri consegue a liberdade de Ryan, que se emociona com o advogado. Marlon anuncia a Kami que Ryan cumprirá o regime semiaberto. Durval lembra Ryan da dívida pela vida de Lucas. Ademar entrega o resultado do teste de DNA para Jaques. Vanderson escapa da polícia.

Sábado, 21 de junho

Jaques confirma que Vanderson é o pai biológico de Sofia. Jaques liga para Vanderson, que acaba sendo atingido por uma bala perdida durante sua fuga. Manuel deixa escapar para Jussara que Dara assinou o contrato com um empresário. Rosa contrata Rebeca como sua advogada, e dispensa Ricardo. Jussara proíbe Dara de gravar o clipe, e a menina agradece à mãe. Dara confessa que não estava se sentindo bem com as decisões de Donzy. Durval reforça com Ryan que ele ainda deve aos criminosos. Filipa se prepara para montar sua peça na rua e surpreender Abel.

Segunda-feira, 23 de junho

Filipa faz sua apresentação na rua, e Davi transmite ao vivo para a família. Danilo reage a Filipa, e Pam e Jaques percebem. Leo conta que passou a notar Davi com os poemas, e Samuel se incomoda. Manuel discute com Danilo. Jaques vai ao hospital atrás de Vanderson. Rosa questiona Samuel sobre seus sentimentos por Leo. Tânia convida Patrícia para jantar, e Jaques se surpreende. Abel pede que Filipa converse com ele em sua casa. Jussara e Manuel ficam juntos. Abel mostra a carta de Ellen para Filipa. Jaques visita Vanderson, que finge não conhecer o empresário.

Terça-feira, 24 de junho