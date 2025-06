Paulo Miklos anuncia fim do casamento com Renata Galvão

Paulo Miklos, 66, anunciou o fim do casamento com Renata Galvão, 47.

O que aconteceu

Músico disse que a relação acabou em setembro de 2024. "Tenho reorganizado minha vida e cuidando do coração. Conto com o amor de vocês", escreveu em um story no Instagram.

Ele e Renata se casaram em novembro 2019, após 5 anos de namoro. Na cerimônia, o então casal quebrou uma tradição e entrou de mãos dadas.