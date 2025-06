Odete Roitman também escondeu o filho na Vale Tudo original? Entenda

Tanto na original como no remake, Heleninha se culpa pela morte do irmão. A personagem de Renata Sorrah e Paolla Oliveira acredita que estava ao volante no dia do acidente de carro que (supostamente) matou Leonardo.

Na verdade, era Odete quem estava dirigindo. Heleninha, numa confusão mental causada por um surto de ciúmes na relação com Marco Aurélio, encontra o corpo do irmão e supõe ser a responsável pela morte de Leonardo. Ao presenciar a cena, Odete vê uma oportunidade de se livrar da culpa.

Também foi Odete quem iniciou o incêndio que quase matou o neto, Tiago. Heleninha dá um grito ao encontrar o corpo do irmão. Nisso, Odete se assusta e derruba um cigarro aceso na cortina. Transtornada, a filha também se culpa por esse acidente.

Heleninha havia chamado Leonardo para flagrar uma suposta traição de Marco Aurélio. Leonardo, que morava no apartamento vizinho ao do cunhado, foi quem abriu a porta. No entanto, quem estava no local não era Marco Aurélio: era Odete, com um de seus affairs.

No entanto, uma testemunha revela a verdade. É Ruth, uma das funcionárias da mansão de Odete na época do acidente. Na reta final da novela original, ela aparece e conta que foi com Heleninha até a casa de Marco Aurélio no dia do acidente. A funcionária, que havia aceitado um suborno de Odete Roitman, livra Heleninha da culpa — o que a ajuda a se recuperar da dependência do álcool.

O remake já fez uma alteração importante na história. Na versão original, Leonardo realmente morre. Agora, ele está vivo e é mantido em segredo por Odete, que passou a rejeitar o filho que costumava ser seu favorito.