Globo ultrapassa marca de 75 milhões de alcance com o Mundial

A Globo alcançou mais de 75 milhões de pessoas com a estreia de todos os clubes brasileiros no Mundial.

O que aconteceu

A Globo (TV Globo + sportv) registrou alcance de 75,3 milhões de pessoas, número +611% maior do que streaming concorrente. As mulheres (+903%) e jovens de 18 a 34 anos (+301%) são destaque de audiência.

Sportv lidera PayTV em todos os dias do torneio e registra melhor audiência do ano. O canal registrou sua melhor audiência diária no domingo (15). O jogo com maior alcance foi o do Boca Juniors x Benfica, que ficou 79% acima do streaming concorrente.