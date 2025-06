Globo se manifesta sobre morte de Francisco Cuoco; canal anuncia homenagem

Edição do Conversa com Bial foi cancelada por causa do especial.

Morre Francisco Cuoco

Francisco Cuoco trabalhou por décadas na Globo Imagem: TV GLOBO / João Miguel Júnior

Cuoco enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. Últimos meses foram marcados por idas e vindas ao hospital. Ele estava tratando uma infecção nos rins e crises de ansiedade.

Veterano morreu hoje, aos 91 anos, em São Paulo. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O artista estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, há cerca de 20 dias.