Hospital confirma causa da morte do ator Francisco Cuoco

Francisco Cuoco em 'Tributo' Imagem: Globo/ Daniela Toviansky

Em 1959, ingressou no Teatro dos Sete, ao lado de nomes como Fernanda Montenegro e Sérgio Britto. Paralelamente aos palcos, deu os primeiros passos na televisão, um veículo que o tornaria um ícone.

Atuou no elenco do "Grande Teatro Tupi", interpretando peças completas ao vivo, o que proporcionou um aprendizado incrível devido à necessidade de improviso. As primeiras novelas foram "Marcados Pelo Amor" (1964), na TV Record, e "Redenção" (1966), na Excelsior, que consolidou sua carreira. Em "Legião dos Esquecidos" (1968), ele formou o primeiro de muitos pares românticos com a atriz Regina Duarte.

Globo, cinema e teatro

Francisco Cuoco trabalhou por décadas na Globo Imagem: Reprodução/Instagram

Chegada à Globo ocorreu em 1970, com a interpretação do padre Vitor em "Assim na Terra Como no Céu". Naquele mesmo ano, um fato inusitado o fez aparecer simultaneamente na Globo e na TV Tupi, que exibia "Sangue do Meu Sangue" (1969).