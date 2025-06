Filme com Jack Quaid troca a dor por muitas risadas

Seu personagem em 'Novocaine' é um sujeito que tem a condição rara de não sentir nenhuma dor física. Isso já trouxe coisas boas e ruins em sua vida, mas ele só tem a verdadeira dimensão desse seu 'superpoder' quando sua namorada é sequestrada. Na tentativa de resgatá-la, ele trava confrontos físicos muito engraçados.

'Novocaine: À Prova de Dor', 2025

Direção Dan Berk, Robert Olsen

Elenco Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson

Classificação 18 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer)

Recriando a jornada ímpar de Ney Matogrosso

Ney Matogrosso tem uma trajetória tão intensa e desafiadora do mundo a seu redor que poderia render uma cinebiografia bacana, e o filme dirigido por Esmir Filho cumpre essa missão. Didático ao explicar o fenômeno do Secos & Molhados e carinhoso com seu personagem principal, traz uma interpretação vigorosa de Jesuíta Barbosa, que às vezes consegue fazer o público se esquecer do ator e imaginar que está vendo na tela o verdadeiro Ney. 'Homem com H', 2025 | Direção - Esmir Filho | Elenco - Jesuíta Barbosa, Caroline Abras, Rômulo Braga | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix, ClaroTV+

Fernanda Montenegro em uma história inusitada

Baseado numa história real e contando com a presença de Fernanda Montenegro, o filme mostra ao público uma personagem que supera a imaginação de qualquer roteirista. Vitória é uma mulher idosa que, da janela de seu apartamento, passa a gravar as imagens da ação dos traficantes em sua vizinhança, e esse material colabora com o combate ao tráfico. É tudo tão incrível que o roteiro nem precisou exagerar em dramatizações extras. 'Vitória', 2025 | Direção - Andrucha Waddington | Elenco - Fernanda Montenegro, Alan Rocha, Linn da Quebrada | Classificação - 16 anos | Onde - Globoplay