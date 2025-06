Cuoco fez última aparição na TV em 'tributo' há 15 dias na Globo

Na homenagem, Betty Faria foi uma das colegas de trabalho ouvidas para homenagear Cuoco. A atriz relembrou o trabalho na trama "Pecado Capital" (1975), de Janete Clair.

Eu acho que a contribuição foram os valores morais dele, de saber que sucesso é igual a uma onda - que cresce e quebra na praia. Tem fases que está lá em cima e tem fases que está lá embaixo. Ele já veio com essa consciência

Betty Faria

Ângelo Paes Leme, com quem Cuoco estrelou a peça "Uma Vida no Teatro" (2013), também revelou sua admiração pela habilidade cênica do artista. "Enquanto ele estava buscando aquela densidade dramática do personagem e das situações, ao mesmo tempo tinha um humor extraordinário. Eu fiquei impressionado com a capacidade dele de experimentar. E ele tem um lado debochado, uma capacidade de rir de si mesmo que é invejável. Isso traz uma leveza. Fica gostoso de compartilhar e trabalhar junto."