Cantora e modelo brasileira morre após fazer cirurgias plásticas na Turquia

O marido afirma que a cirurgia foi feita sem os devidos exames pré-operatórios. Sueia afirma que o caso está sob investigação das autoridades turcas. No Instagram, ele afirmou: "Os culpados por isto irão pagar nem que seja para eu ir até ao inferno lutando. A justiça será feita". Bruno Buhr, irmão de Ana, também exigiu justiça nas redes sociais.

A modelo sofreu uma parada cardiorrespiratória. O marido afirma que, após a cirurgia, recebeu uma foto de Ana enviada pelo médico, que disse que o quadro dela era estável. Sueia chegou no hospital por volta das 2h da manhã de segunda-feira, e suspeita que nesse momento ela já estava morta.

O enterro será no próximo sábado (21), em Moçambique. Ana Bárbara morava no país africano com o marido, que conheceu na Itália em 2018. Segundo Sueia, o local do velório e enterro foi uma escolha da família: "Eu deixei nas mãos dos familiares a decisão sobre o local do sepultamento, mas eles preferiram que ela fosse enterrada perto de mim, com o intuito de respeitar minha dor".

Ana Bárbara e Elgar Sueia estavam casados há pouco mais de um mês. Ambos cantores, eles se conheceram em Roma porque ela trabalhava num estúdio de tatuagem vizinho ao estúdio musical do moçambicano.