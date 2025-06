Alice Wegmann despista sobre 'clima' com Carrão: 'Existe um encantamento'

Alice Wegmann, 29, despistou ao ser questionada se ela e Humberto Carrão, 33, "criaram um clima" para dar mais força à narrativa da novela "Vale Tudo" (Globo).

Atriz disse que os dois tiveram "um reencontro". "Tínhamos trabalhado juntos em 'A Lei do Amor'. Quando nos reencontramos, mais maduros, nos reconhecemos. É legal olhar e falar: 'Caramba, que pessoa legal você se tornou'. É mágico. Amor genuíno. A gente não tá namorando. Existe, sim, um encantamento", falou em entrevista ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo.

Wegmann disse que encontrou em Carrão um "parceiro" aliado com seus valores e ideal de mundo. "[Um parceiro que] olha pra equipe com carinho e não só para o umbigo dele, que joga com você, que conversa sobre o futuro da novela, da TV, do cinema".