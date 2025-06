Carol e Radamés vencem 8ª Prova dos Casais do Power Couple

Após o sinal dos apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli, o cronômetro era acionado, e cada casal deveria executar diversas tarefas, entre elas: pendurar as camisetas limpas na arara e colocar as sujas no cesto, guardar brinquedos em um baú, arrumar travesseiros, cama, lençol de elástico e edredom.

Com todas as tarefas realizadas, o casal deveria deitar na cama e parar o cronômetro com um botão.

Vencia a prova o casal que completasse o percurso em menor tempo, levando R$ 20 mil e imunidade. Com uma diferença de 29 segundos, Carol e Radamés foram os mais rápidos.

Já a dupla com pior tempo foi direto para a DR. Cris e Kadu ocuparam essa vaga.