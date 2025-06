'Torço por beijo e café na cama', diz atriz sobre casal LGBT em 'Vale Tudo'

Apesar do espaço conquistado pelo casal Laís e Cecília, uma cobrança frequente do público é a ausência de demonstrações físicas de afeto. "Torço por beijo todo dia. Elas acordando, tomando café. Quero tudo", afirma a atriz. Mas Lorena também reconhece os desafios: "Vivemos em um país complexo."

Sabemos o país onde vivemos. E sabemos também que vivemos numa certa bolha que abraça esse casal. Mas quando estamos em uma novela, sabemos que falamos com outras camadas de um Brasil profundo. Falamos com Rio, São Paulo, Sergipe, com Acre... Então, existem muitas camadas. Lorena Lima

A atriz, no entanto, diz acreditar que o time de roteiristas, encabeçado pela autora Manuela Dias, está atento e comprometido com a causa. "A Manuela Dias é muito politizada. Ela, desde o início, demonstrou um desejo muito grande em descender esse núcleo. Então, confiamos enquanto equipe, sabe? Isso é importante."

Sobre o engajamento da novela nas redes sociais, Lorena admite que acompanha, mas com moderação. "Não tenho conta fake, mas gosto de ver como as pessoas estão recebendo. Respondo muito as mensagens positivas. E as críticas, tento responder com esperança."