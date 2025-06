Repórter dá 'bronca' em criança, e vídeo viraliza: 'Menino diabo'

O garoto desobedece ao pedido pouco depois. Assim que ele passa correndo, a repórter chama sua atenção. "Menino diabo", reage ela. O vídeo foi feito em maio mas voltou a viralizar nas redes sociais nesta semana.

Usuários do X e do Instagram se divertiram com a reação da jornalista. "Acho que não tem nada mais maranhense do que 'menino djabo'", comentou um perfil no X. "O Maranhão sempre serve no audiovisual humorístico", reagiu outro. "'Menino Diabo' é tão POÉTICO", riu um terceiro. "A diva indignada", escreveu outra conta.

Recentemente, Soyara já havia viralizado por outro motivo inusitado. Ela caiu na risada após dizer "de volta ao estúdio" em uma matéria, quando era ela mesma quem estava no estúdio à frente do programa.

A reporter Soyara Almeida brigando com as crianças encapetadas no meio da reportagem ? pic.twitter.com/svKBIQWwMN -- POPTime (@siteptbr) June 18, 2025