Power Couple: Cris e Kadu, Rayanne e Victor, Silvia e André estão na 8ª DR

Talira e Pessina votaram em Nat e Eike;

Inicialmente, Adriana e Dhomini foram para a DR com os votos da casa

Esferas do Poder

Nat e Eike estavam com as Esferas do Poder e precisaram escolher entre dois poderes: Transferir todos os votos recebidos de um casal para outro casal ou escolher apenas três casais que poderiam receber votos.

Eles escolheram o primeiro poder e transferiram todos os votos recebidos por Adriana e Dhomini para Silvia e André, colocando o segundo casal na DR.