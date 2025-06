Nattanzinho elogia parte íntima de Rafa Kalimann: 'Grande demais'

Nattan, 26, fez elogios ao bumbum da namorada, Rafa Kalimann, que ele afirmou ser "grande demais".

O que aconteceu

Cantor foi questionado sobre uma parte do corpo de Rafa que chama a atenção, e ele destacou o bumbum da amada. "Que bunda... Toda vez que ela passa de toalha no quarto meu nariz sangra, porque a bunda [dela] é grande demais, bate no nariz", declarou durante participação no programa Surubaum.

Ele também revelou aventuras sexuais com Rafa, a exemplo de transas no jet-ski e no avião. "A gente foi na lagoa e aconteceu no jet-ski. Ela fala que foi um dos melhores [sexos dela]. Eu tinha saído só de cueca no jet-ski. E aí, no meio de todo o 'balacobaco', eu olhei para baixo e cadê minha cueca? Eu voltei dirigindo de jet-ski pelado, à noite".