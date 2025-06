Musa fitness 'perfeita' vende suor engarrafado e gosta de barriga saliente

Karol Rosalin, 26, revelou que toparia participar do Big Brother Brasil. A criadora de conteúdo também aproveitou o momento de interação com os seguidores para revelar peso e altura: 69 kg e 1,70 m.

Quem é a modelo

Em dezembro, Karol foi eleita a mulher com o corpo fitness "mais perfeito". A análise foi feita pela inteligência artificial da revista Playboy da Austrália.

Ela prefere homens com barriga saliente. "Para mim, o 'daddy body' tem seu charme. Quem não gosta de um abraço confortável? Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam. Eles não têm aquela obsessão com a aparência que muitas vezes pode ser desgastante em relacionamentos", falou em entrevista à revista.