Luiza Ambiel revela pedidos ousados de fãs: 'Gastaram mais de R$ 100 mil'

Luiza Ambiel, 53, revelou pedidos inusitados feitos por fãs em sua plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A musa da "Banheira do Gugu" contou que já faturou muito com os desejos dos fãs. "Entrei cheia de tabus. Aos poucos, fui explorando novas possibilidades a partir das sugestões dos assinantes. Hoje vejo que alguns fãs já gastaram mais de R$ 100 mil comigo", disse ela no Superpop (RedeTV).

Ambiel chegou a receber R$ 25 mil por uma calcinha usada. "Fiquei uma semana com a peça. Ia à academia, seguia minha rotina normalmente e depois embalava para envio. O mais curioso é que ele ainda me mandou uma foto vestido com a calcinha e salto alto, perguntando o que eu achava. Respondi que estava um tesão", lembrou.