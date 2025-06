Luciano Huck desmente suposto flagra de seu filho Benicio com Duda Guerra

Luciano Huck desmentiu vídeo publicado por Leo Dias que afirmava que seu filho, Benicio Huck, 17, estava caminhando de mãos dadas com Duda Guerra, 16, em um shopping do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ao vivo no Fofocalizando, o apresentador do SBT avisou que Huck entrou em contato para pedir a retirada da notícia das redes sociais. Segundo ele, o adolescente não está no Rio de Janeiro.