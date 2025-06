Leonardo ironiza críticas por show em Campina Grande: 'Mentira do povo'

Leonardo, 61, ironizou as críticas por aparentemente se apresentar alcoolizado no São João de Campina Grande no domingo.

O que aconteceu

Cantor brincou, dizendo que os comentários sobre ele estar bêbado eram mentira. "É mentira, mentira do povo. Cachaça me derruba nunca", disse nos Stories do Instagram.

Show supostamente alcoolizado

Trechos da apresentação em Campina Grande viralizaram. O artista desafinou e gaguejou em algumas músicas.