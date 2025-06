Filho secreto de Odete Roitman aparece pela primeira vez em 'Vale Tudo'

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, Leonardo havia morrido em um acidente de carro. Heleninha sempre se culpou, pois foi levada a acreditar pela mãe que era a responsável pela morte da irmão.

No entanto, Odete era a verdadeira motorista do acidente que levou Leonardo à morte. A verdade era revelada por Ruth, vivida por Zilka Salaberry, uma antiga empregada da casa que sabia de tudo.

No remake, Leonardo não morreu. Ele ficou com sequelas após o acidente e passou a ser escondido pela mãe, que fez o resto da família acreditar que ele não sobreviveu.

Com o rosto de Leonardo sendo revelado, a novela "Vale Tudo" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Que cena forte hein. A Odete Roitmane da Débora Bloch é uma potência", escreveu um telespectador. "O ganchão com o Leonardo frente a frente com a Odete", disse outro.

Guilherme Magon e Débora Bloch são artistas demais, que cena impecável #ValeTudo pic.twitter.com/1NeqTo9dyr -- Gabriel Borges (@GabriellBorgs) June 19, 2025