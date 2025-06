Sexo com traficante, pepino com gelatina e exposed: as polêmicas de Kéfera

FAMOSOS: A Kéfera postou um vídeo nos stories incentivando as pessoas a comerem pepino com gelatina diet para quando tiverem vontade de comer doce e como estratégia pra tratar compulsão. pic.twitter.com/JqoDoIZinu -- Fluffy (@TretaNewsBR) November 16, 2023

Exposed da ex-amiga

Kéfera revelou que a amizade com Bruna Louise, 40, chegou ao fim porque Bruna se apaixonou por ela. Em entrevista ao De Frente com Blogueirinha, ela explicou o motivo do afastamento entre as duas e disse que, anos após o fim da amizade, a comediante fez um último contato, expondo "o que sentia em relação a ela".

Talvez ela tenha confundindo um pouco as coisas. Kéfera

A entrevistadora questionou: "Nossa, ela estava apaixonada por você?" e Kéfera confirmou: "Foi o que tava na DM".