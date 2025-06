Kéfera admite que tinha preconceito por ser bissexual: 'Fui tirana comigo'

A influenciadora explicou que mesmo após ficar com mulheres, buscava negar a bissexualidade. "Demorei anos para aceitar que também me interesso por outro gênero [além do masculino]. Desde a primeira vez que eu fiquei com uma mulher, eu negava aquilo para mim, dizia: 'fiquei, mas foi um evento esporádico, não porque eu gosto'".

Kéfera destacou que, em 2018, precisou terminar um namoro heterossexual para entender os próprios desejos. "Precisava me entender, tive envolvimentos com homens e mulheres, mas ainda era uma coisa de medo de deixar isso aflorar, mas não tinha como fugir disso, eu gosto mesmo, não podia negar. E em 2021 eu assumi, mas a primeira vez que namorei mesmo uma mulher foi no ano passado".