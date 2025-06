José de Abreu diz que não mantém contato com Regina Duarte: 'Não consigo'

José de Abreu, 79, revelou que não mantém mais contato com Regina Duarte, 78, devido às divergências políticas e ideológicas entre eles.

O que aconteceu

Abreu afirmou que não consegue conviver ao lado de gente preconceituosa, e citou Duarte como exemplo. "Não, não tenho relação com a Regina. Não me dou com esse tipo de gente. Não tem como. Não consigo conviver com gente homofóbica. Não consigo conviver com preconceito", declarou em entrevista ao canal do YouTube da revista Veja.

O ator destacou que, embora tenha nascido nos anos 1940, ele aprendeu a não reproduzir preconceitos de gênero e sexualidade. "Embora eu seja um homem que nasceu em 1946, tenho que lutar muito o tempo todo para me manter não homofóbico, para me manter não misógino, porque é assim que eu fui criado pra ser. Era natural que eu fosse assim, mas, para mim, não é natural".