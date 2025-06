Filme perturbador foi banido do Brasil por cena com recém-nascido

Cena do filme 'A Serbian Film' Imagem: Reprodução

A produção sérvia passou por uma verdadeira montanha-russa de decisões, chegando a ser liberado em todo o território, com a exceção do estado do Rio —onde sua cópia em 35mm foi apreendida pela Justiça do Rio. Demorou um ano para o filme ser assistido em cinemas pelo país, com a classificação para maiores de 18 anos. .

Fato curioso sobre "A Serbian Film - Terror sem Limites": ao ser liberada a exibição, o juiz federal da 3ª Vara da Justiça de Minas Gerais Ricardo Machado Rabelo decidiu "que não há razões de natureza jurídica que impeçam a exibição do filme". No documento no qual consta sua decisão, o juiz até mesmo emitiu sua opinião sobre o longa.

Uma palavra final: vi o filme. Do início ao fim. O filme é realmente muito forte. Verdadeiramente impactante. O enredo é crudelíssimo. Se é arte eu não sei. Pode ser para alguns, para outros não. O que sei, contudo, é que se estivesse no cinema teria me levantado e ido embora. No entanto, como juiz, não posso ser o seu censor no território nacional, como me diz a Constituição Federal. Aliás, o que me garante a Carta Constitucional - não apenas a mim, mas a todo brasileiro —é o direito de me indignar, de recusar a vê-lo ou até mesmo o direito de me levantar e deixar a sala de sessão, levando comigo as minhas conclusões e convicções acerca da natureza humana, suas dimensões, limites e idiossincrasias. Aprendi com o desassossegado Fernando Pessoa 'Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura' (Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, Cia das Letras, 2012, p. 82). Juiz Federal da 3ªVara da Justiça de Minas Gerais, Ricardo Machado Rabelo

Agora, vamos aos fatos: sobre o que é o filme

Dirigido por Srdjan Spasojevic, o longa-metragem sérvio segue Milos (Srdjan Todorovic), um ator pornô aposentado que aceita participar de um filme encomendado por um misterioso empresário, somente para descobrir que está envolvido em um pesadelo de violência, abuso e degradação humana.