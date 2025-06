'Dona de Mim': Após descobrir armação, Samuel dá apavoro em loira ardilosa

Dentro do carro, Mirna é consolada por Samuel. "Por que o Joca tem que ser assim? Me abraça? Só não me esconde totalmente...", diz ela.

Ao perceber que fotógrafos tiraram fotos de seu momento com a loira, o irmão de Davi (Rafa Vitti) percebe que tudo não passou de uma armação. "Você está fingindo?", pergunta ele. "Claro que não. Eu estou mal, arrasada. E quero que o mundo todo veja isso", responde ela.

Samuel fica irritado ao perceber que caiu em um golpe de Mirna. "Você fez tudo isso, marcou aqui, de caso pensado. Eu devo ser muito idiota mesmo", afirma o jovem. "Ei! Onde você vai, Sassá? Volta aqui, Sassá! Samuel!", grita a mulher.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.