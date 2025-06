Como Otávio morre em 'A Viagem'? Doença grave não é a causa

Mesmo doente, Otávio vive romance intenso com Diná (Christiane Torloni). Em uma cena simbólica, ela tentará curá-lo com cristais e citará Hipócrates, relacionando doenças como o câncer às emoções negativas.

Advogado morre em um acidente de carro provocado por Alexandre (Guilherme Fontes). O rapaz, morto esta semana na reprise, surgirá a trama toda em forma de espírito obsessor disposto a se vingar de diversos personagens.

Alexandre (Guilherme Fontes) sorri após acidente que mata Otávio (Antonio Fagundes) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Otávio é arremessado do veículo após um caminhão colidir com seu carro. Nas cenas, que compõem o capítulo 107 da versão original, Alexandre aparece após a morte do namorado da irmã e esboça um sorriso.

Veja abaixo como é a cena do acidente e morte de Otávio em 'A Viagem'.