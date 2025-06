'Fui picado por cobra': como é vida de Guilherme Fontes ao lado de floresta

Guilherme Fontes diz acreditar que o personagem Alexandre da novela "A Viagem" se tornou mais do que um papel: um fenômeno cultural que persiste décadas após a estreia. Mesmo com uma extensa carreira na televisão, no teatro e no cinema, é o "espírito obsessor" que continua pautando sua vida pública.

A identificação do público é tão forte que, às vezes, as pessoas o confundem com Alexandre. "Eu estou na rua, e tem sempre alguém que me chama de Alexandre. As pessoas acham que eu sou o Alexandre. Às vezes, até eu acho que sou, e eu respondo. Às vezes, eu também não respondo —de propósito. Brincadeira", disse o artista, em conversa com a reportagem.