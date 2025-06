Após 24 anos, 'Presença de Anita' está de volta; saiba detalhes

Exibida originalmente em 2001, a trama começa quando Lúcia Helena (Helena Ranaldi) e Fernando (José Mayer), em crise conjugal, resolvem viajar com a família para o interior de São Paulo, em Florença, para as festas de fim de ano. Os planos da família, no entanto, são interrompidos pela chegada de uma jovem sedutora e enigmática à cidade, Anita (Mel Lisboa).

A protagonista transforma a vida e a rotina dos moradores da pacata Florença. Um deles é Zezinho, personagem marcante da carreira de Leonardo Miggiorin.

Essa é a primeira vez que a minissérie de Manoel Carlos chega completa ao streaming. Anteriormente, apenas um telefilme que resumia "Presença de Anita" esteve disponível no Globoplay.