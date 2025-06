'Ainda Estou Aqui' fecha ciclo no Grande Otelo: 'Concorrência será forte'

Vitor Búrigo diz que a novela é "muito brasileira". A trama acompanha uma história de amor entre disputas familiares, livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita.

Nosso desejo não era contar o cangaço como ele foi, mas como poderia ter sido. Tem um 'quê' de invento, embora seja uma narrativa realista e naturalista. Desejamos tratar do Brasil arcaico, que ainda está muito presente no Brasil de hoje. Voltar ao cangaço é compreender o Brasil de hoje; a genealogia da violência e do afeto. George Moura, autor de 'Guerreiros do Sol'

O ator Ítalo Martins ainda revela que o elenco da novela se transformou em uma "grande família". "Viramos família, porque gravamos por dois meses em lugares com muito pouco acesso. Ficamos isolados e tivemos que nos grudar", diz.

