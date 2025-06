'Vou continuar sendo indigesta': a relação de Galisteu com a família Senna

A história de amor entre a apresentadora e o piloto é lembrada pelos fãs até hoje. Um detalhe, no entanto, ainda desperta a atenção do público: a difícil relação da apresentadora com a família do campeão de Fórmula 1.

A famosa relatou um episódio que a deixou confusa, em 1994, após a morte de Roland Ratzenberger —piloto morreu um dia antes de Senna. No livro "Caminho das Borboletas", ela conta que se preocupou em confortar a família do namorado, mas percebeu um distanciamento por parte deles.

Ligava para a família, e a empregada da fazenda atendia. Eu queria estar próxima, fosse como fosse. Impossível. Comecei a estranhar. Adriane, em "Caminho das Borboletas"

Adriane Galisteu ao lado de Ayrton Senna Imagem: Reprodução/Instagram

O livro sugere que a relação com os irmãos de Senna, Viviane e Leonardo, era cordial, mas não tão próxima quanto com Neyde Senna da Silva, mãe do piloto, e Antonio Carlos de Almeida Braga, o empresário. Ela volta a falar sobre a família do ex-namorado em entrevista à Veja, em agosto de 2024.